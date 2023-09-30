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Происшествия

В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине: старшего сержанта Дениса Кузнецова, старшего сержанта Александра Яншина, ефрейтора Александра Руболева, рядового Сергея Бурилова, рядового Александра Михайлова, рядового Александра Жигулова.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память», – написал глава региона.

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