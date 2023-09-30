В Псковской области простились с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими

22:01, 30 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области простились с шестью военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











Состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине: старшего сержанта Дениса Кузнецова, старшего сержанта Александра Яншина, ефрейтора Александра Руболева, рядового Сергея Бурилова, рядового Александра Михайлова, рядового Александра Жигулова.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память», – написал глава региона.