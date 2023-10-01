Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной

14:34, 01 октября 2023, ПАИ

Двухфакторная аутентификация для пользователей веб-версии и заново установленного приложения портала «Госуслуги» стала обязательной с 1 октября. Соответствующее нововведение вступило в силу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет Правительство РФ, сообщается на сайте Минцифры. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа.