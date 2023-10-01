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Общество

100-летнюю ветерана ВОВ поздравили с Днём пожилого человека

100-летнюю Наталью Фёдорову, ветерана Великой Отечественной войны, на данный момент проходящую лечение в Псковском госпитале для ветеранов войн, поздравили сотрудники следственного управления СК России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Надежда Павловна родилась 28 мая 1923 года в Белоруссии. После начала войны она прошла курсы медсестёр и поступила на службу в военно-полевой госпиталь, с которым дошла до самого Берлина.

Послевоенная жизнь Надежды Павловны были нелёгкой. С 1950 года и до пенсии она работала в узле связи в посёлке Струги Красные Псковской области, рано стала вдовой и одна растила двух дочерей. Сейчас у Надежды Павловны большая семья: четверо внуков и восемь правнуков, которые регулярно навещают бабушку, хотя и живут в разных городах.

«Надежда Павловна сама справляется с хозяйством, обладает неуёмной энергией и любовью к жизни. Про секрет своего долголетия ветеран отвечает просто: «Надо много работать», – рассказали в СУ СК.

Сотрудники следственного управления выразили восхищение жизненной силой и оптимизмом Надежды Фёдоровой, пожелали ей крепкого здоровья, мира и благополучия.

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