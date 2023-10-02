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Общество

В России снизилось число трудовых мигрантов

В первом полугодии в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов, чем за эти же шесть месяцев 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Института Гайдара, проведённое на основе данных Росстата.

Сообщается, что поток иностранных работников уменьшился на 15%, с 333 тысяч до 282 тысяч человек. На миграции сказалось ослабление рубля и усиление контроля за легализацией иностранных граждан в РФ. По словам экспертов, снижение числа мигрантов в стране создает дополнительное давление на рынок труда, но при этом снижает «серую» занятость.

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