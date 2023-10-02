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Общество

ПсковГУ вошёл в число участников выставки-ярмарки «Российское образование – 2023» в Индии

Псковский государственный университет вошёл в число 22 участников выставки-ярмарки «Российское образование – 2023», которая прошла в индийском Нью-Дели. Вуз представляла директор Института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

ПсковГУ вошёл в число участников выставки-ярмарки «Российское образование – 2023» в Индии. Фото: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятии принимают участие медицинские, технические, гуманитарные вузы. Среди них – государственные университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Перми, Тулы, Йошкар-Олы. Впервые в выставке в Индии принимает участие Севастопольский госуниверситет.

«Это первая выставка такого масштаба, но я уверен, что мы закладываем многолетнюю традицию. Российское образование традиционно ценится в Индии. Медицинское образование здесь очень востребовано, но благодаря этой выставке мы хотим показать, что в России есть много направлений высококачественной подготовки», – сказал на открытии замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По его словам, в России учатся около 30 тысяч студентов из Индии. Они могут обучаться как на русском, так и на английском языках, на котором уже разработаны программы обучения.

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