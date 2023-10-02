Великолучане написали Курбатовский диктант
Региональная просветительская акция Курбатовский диктант «Бегущая строка», посвящённая 84-летию со дня рождения литературного критика, литературоведа, прозаика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова, состоялась в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на Центральную городскую библиотеку имени Семевского.
Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова не первый год инициирует мероприятия и акции ко дню рождения Валентина Курбатова. Великолучане уже третий раз становятся его участниками.
Мероприятие началось с просмотра передачи «Нечаянный портрет» о Валентине Курбатове телеканала «Россия – Культура», а после гости встречи смогли написать отрывок из книги «Каждый день сначала» – письмо Валентина Курбатова к своему другу Валентину Распутину от 3 января 1997 года.
Финалом акции стало торжественное вручение сертификатов участникам Курбатовского диктанта «Бегущая строка» и слова благодарности от руководителя Центра грамотности Алены Эйсмант.
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