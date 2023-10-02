Осенний призыв на военную службу проходит в России
Осенний призыв на военную службу проходит в России. Он начался 1 октября согласно указу, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин.
В войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Напомним, что весной этого года на военную службу были призваны 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.
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02 октября 2023
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