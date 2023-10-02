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Происшествия

Пропавшего больше года назад великолучанина продолжают искать в Псковской области

Розыск 39-летнего Александра Лобанова, уроженца Великих Лук, продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 22 марта 2022 года местонахождение мужчины остаётся неизвестным.

Ростом он 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться в уголовный розыск по телефону 8 (906) 223-11-28 или в дежурную часть по номеру 8 (811) 535-27-94.

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