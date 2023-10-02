Великолучане завоевали 15 наград в турнире по кикбоксингу в Москве

11:36, 02 октября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены, воспитанники спортклуба «Витязь», завоевали 15 наград в турнире по кикбоксингу Fight republic, который прошёл в Москве 1 октября. Об этом сообщается в группе спортклуба «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

13 золотых наград в свою копилку внесли великолукские спортсмены: Егор Шедько, Максим Волченков, Николай Ершов, Даниил Речкин, Илья Петров, Илья Семёнов, Иван Ершов, Илья Костюков, Денис Березин, Елизавета Шуднева, Александра Петраковцева, Владимир Финочко и Артём Шедченков.

Виктор Шабанов и Денис Смолеренко стали серебряными призёрами.

Отметим, что в общекомандном зачёте сборная спортклуба «Витязь» заняла третье место.

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