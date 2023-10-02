Михаил Ведерников: Псковская область активно пользуется господдержкой на строительство модульных отелей

11:39, 02 октября 2023, ПАИ

Новые модульные гостевые дома при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» построены в туристеческом комплексе «Мальская долина» Псковской области. Новые объекты размещения осмотрели министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и губернатор региона Михаил Ведерников.

Руководитель туркомплекса Владимир Селиверстов рассказал, что десять домов построены в этом году при федеральной поддержке по итогам конкурсного отбора. Здесь созданы комфортные условия для круглогодичного проживания.

«Туристский потенциал у региона серьезный, потребность в номерах огромная. У нас большие планы по развитию, и мы очень ценим поддержку со стороны власти. Например, пляжную зону без грантовой помощи мы бы не смогли обустроить», — отметил инвестор.

В свою очередь глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что созданию новых объектов размещения региональные власти уделяют особое внимание. В прошлом году из федерального бюджета было выделено около 160 млн рублей на строительство модульных некапитальных мест размещения. Реализовано 7 проектов по созданию 105 модулей в Псковском, Печорском, Пушкиногорском, Великолукском районах.

«Программа важная и актуальная. Максима Геннадьевича (Решетникова) и его команду хочу поблагодарить за такой формат, который достаточно быстро дает ощутимый результат. Конечно, мы будем этим инструментом максимально эффективно пользоваться», — сказал Михаил Ведерников. Глава региона обратил внимание, что за счет дополнительного конкурсного отбора регион получит почти 250 млн рублей на новые проекты. Таким образом планируется создать дополнительно еще около 190 номеров.

Затем на территории природно-ландшафтного парка «Мальская долина» состоялся открытый экспертный разговор Максима Решетникова и Михаила Ведерникова с представителями туриндустрии региона. Речь зашла о вопросах развития туризма, а также особенностях реализации инвестиционных проектов. Специалисты озвучили ряд предложений, направленных на раскрытие туристического потенциала Псковской области. Михаил Ведерников обратил внимание, что при реализация инвестиционных проектов в сфере туризма может использоваться модульный подход, когда в рамках проекта подключается сразу несколько программ. Это позволит подойти к осуществлению проектов более комплексно.

Специалисты турсферы обратили внимание на необходимость обновления парка туристических автобусов. Михаил Ведерников сообщил, что до конца этого года регион закупит 12 новых комфортабельных туристических пассажирских автобусов.

Говоря о развитии туристической сферы региона, глава Минэкономразвития в свою очередь подчеркнул, что большой шаг был сделан, когда Псков наладил регулярное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. «Псков в рекламе не нуждается, хотя реклама еще никому не повредила. Главное - создавать условия для комфортабельного размещения. Я вижу, что у вас коллеги берут федеральную поддержку, вовремя все реализуют. Это самое главное», — сказал Максим Решетников.

Псковская область в последние годы демонстрирует уверенную положительную динамику роста турпотока. В прошлом году регион посетило около 470 тысяч гостей и туристов, что на 23% больше 2021 года. Количество экскурсантов составило порядка 2 млн человек. В этом году с января по август Псковскую область посетило более 340 тысяч туристов.