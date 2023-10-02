Таблички со шрифтом Брайля установят в образовательных учреждениях Печорского района

17:56, 02 октября 2023, ПАИ

Таблички со шрифтом Брайля в образовательных учреждениях Печорского района Псковской области обязала установить прокуратура. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Во время проверки прокуратура обнаружила нарушения для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению в семи образовательных учреждениях Печорского района. После этого сотрудники надзорного ведомства направили иски в суд.

Исковые требования были удовлетворены в полном размере. Обязательства по установке табличек со шрифтом Брайля возложены на управление образования Печорского района.