Таблички со шрифтом Брайля установят в образовательных учреждениях Печорского района
Таблички со шрифтом Брайля в образовательных учреждениях Печорского района Псковской области обязала установить прокуратура. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Во время проверки прокуратура обнаружила нарушения для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению в семи образовательных учреждениях Печорского района. После этого сотрудники надзорного ведомства направили иски в суд.
Исковые требования были удовлетворены в полном размере. Обязательства по установке табличек со шрифтом Брайля возложены на управление образования Печорского района.
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