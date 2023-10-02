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Общество

Actimel в России будут выпускать под брендом Actimuno

Компания Health & Nutrition (H&N, бывший российский Danone) будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под новым названием Actimuno. Технология производства и рецептура останутся неизменными, сообщила компания. Об этом пишет ТАСС.

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки. Технология производства и рецептура продукта останутся неизменными», – говорится в сообщении.

Продукция под новым брендом будет производиться по абсолютно тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях. При этом в составе продуктов Actimuno используется тот же пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в неизменном количестве.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone были переданы во временное управление Росимущества.

В сентябре бывшая российская структура компании Danone – «Эйч энд Эн» – была переименован в Health & Nutrition. 

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