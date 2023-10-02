Спортсмены из Псковской области стали призёрами чемпионата России по гребле
Спортсмены из Псковской области, воспитанники спортшколы «Олимп» стали призёрами чемпионата России по гребному спорту в дисциплине «прибрежная гребля». Соревнования прошли в Махачкале с 29 сентября по 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
Команда в составе Павла Сорина, Александра Матвеева, Семёна Яганова и Максима Бабаджанова стала серебряным призёром. Павел Сорин занял первое место в дисциплине «одиночка».
Тренером спортсменов является Сергей Матвеев.
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