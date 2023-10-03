Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МИД отказался упрощать анкету на электронную визу в Россию 

В МИД отказались от упрощения анкеты на электронную визу в Россию, выяснили «Известия».

«В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц. Упрощение анкеты на получение единой электронной визы в связи с этим не планируется», — следует из ответа ведомства на запрос.

Сейчас анкета содержит более 50 вопросов, включая сведения о всех местах учебы заявителя с адресами, военной подготовке, ссылки на соцсети и т. д. «Само по себе введение электронной визы — это большой шаг со стороны МИД. Она удешевляет стоимость поездки. Но система явно недоработана. Уходит очень много времени на заполнение документов и их оплату», — отметил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству, гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

По электронным визам в компании уже успели принять тургруппы из Бахрейна, Саудовской Аравии и индивидуальных путешественников из Китая, сообщил он. Пожилым туристам предлагают вспомнить адреса школ и военных частей, к которым некоторые из них имели отношение 50 лет назад, посетовал Сергей Войтович.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, включая Европу, для туристических, деловых и иных визитов. За первый месяц иностранные граждане оформили 31 тыс. таких документов, около 14 тыс. человек ими уже воспользовались, сообщили в МИД. Отказы получили 24 иностранца — 0,08% от всех заявителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Посылки для участников СВО передали гдовичи в военный госпиталь Пскова
03 октября 2023

Два новых котла устанавливают в котельной в Пустошке
03 октября 2023

Итоги работы общественного штаба наблюдения за выборами подводят в медиацентре ПАИ
03 октября 2023

12 псковских организаций участвуют в конкурсе сувениров
03 октября 2023

Порядка 20 экспертов будут оценивать сувениры на окружном этапе конкурса в Пскове
03 октября 2023

Полсотни жилых домов в Пскове остались без горячей воды
03 октября 2023

Проверку систем оповещения проведут в Псковской области 4 октября
03 октября 2023

Ремонт теплотрассы завершён на улице Рокоссовского в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...