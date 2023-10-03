Глава Пскова призвал горожан выходить на субботники

09:49, 03 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале призвал горожан выходить на субботники.

«Октябрь объявлен месяцем чистоты. Каждый из вас может внести посильный вклад в подготовку города к зиме. Можно самим организовать уборку или присоединиться к субботнику на работе. Выбираем территории, которые не относятся к паркам, дорогам, МКД, частной собственности, а значит, не входят в режимную уборку. С вас – инициатива, с нас – инвентарь и вывоз мусора», – уточнил глава Пскова.

Заявки принимают в управлении городского хозяйства по телефону 29-15-22.