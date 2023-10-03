В Пскове сорвавшийся с подъёмника внедорожник придавил сотрудника СТО
В Пскове сорвавшийся с подъёмника внедорожник придавил сотрудника станции техобслуживания. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Происшествие случилось у дома № 29 на улице Светлой.
Мужчина госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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