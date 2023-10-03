Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах

Гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера завершились в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

Общий поклон после спектакля «Русалка». В центре – Владимир Рецептер. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

На разных спектаклях актёров из Санкт-Петербурга в Пушкинском заповеднике побывало 2 565 человек, в том числе организованные группы школьников и студентов из Пскова и из Бежаницкого, Великолукского, Новоржевского, Островского, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского и Стругокрасненского районов, а также из московской православной школы имени святого великомученика Димитрия Солунского.

В музее рассказали, что своего рода рекордсменами стали ученики и преподаватели Новоржевской средней школы – разные классы из этого учебного заведения посетили пять спектаклей из гастрольной афиши «Пушкинской школы».

«Пушкинской картой» при оплате билетов на выступления театра воспользовались 502 человека. 

Напомним, что в нынешнем году артисты из северной столицы в рамках федеральной программы «Большие гастроли» привезли в «Михайловское» десять спектаклей, в том числе премьеру – мелодраму А. Н. Островского «Без вины виноватые». Кроме того, все жители и гости Пушкинских Гор совершенно свободно могли посетить выставку используемых в спектаклях текущего репертуара труппы сценических костюмов.

Закрывая гастроли, Владимир Рецептер, создатель и руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа» в его составе, поблагодарил публику за тёплый приём. Слова благодарности он произнёс и в адрес музея-заповедника «Михайловское» во главе с его директором Георгием Василевичем, который уже много лет подряд принимает эти гастроли и предоставляет труппе все возможности для успешной работы. Свою признательность Владимир Рецептер выразил и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, чью помощь в организации гастрольных выступлений «Пушкинская школа» неизменно чувствует.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Опубликована программа фестиваля особенных людей «Другое искусство» в Пскове
03 октября 2023

Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Посвящённая Дню учителя выставка открылась в Пушкинских Горах
03 октября 2023

Новая выставка откроется в Музее истории в Печорах
02 октября 2023

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове
02 октября 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом международного конкурса «Старт звезды»
02 октября 2023

Как выбирали победителей VI Праздника псковского пирога, рассказала организатор
02 октября 2023

Экскурсия о творчестве Айвазовского состоялась в псковском музее

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...