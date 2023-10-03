Более 2,5 тысячи гостей посетили спектакли питерского театра в Пушкинских Горах

15:55, 03 октября 2023, ПАИ

Гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера завершились в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На разных спектаклях актёров из Санкт-Петербурга в Пушкинском заповеднике побывало 2 565 человек, в том числе организованные группы школьников и студентов из Пскова и из Бежаницкого, Великолукского, Новоржевского, Островского, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского и Стругокрасненского районов, а также из московской православной школы имени святого великомученика Димитрия Солунского.

В музее рассказали, что своего рода рекордсменами стали ученики и преподаватели Новоржевской средней школы – разные классы из этого учебного заведения посетили пять спектаклей из гастрольной афиши «Пушкинской школы».

«Пушкинской картой» при оплате билетов на выступления театра воспользовались 502 человека.

Напомним, что в нынешнем году артисты из северной столицы в рамках федеральной программы «Большие гастроли» привезли в «Михайловское» десять спектаклей, в том числе премьеру – мелодраму А. Н. Островского «Без вины виноватые». Кроме того, все жители и гости Пушкинских Гор совершенно свободно могли посетить выставку используемых в спектаклях текущего репертуара труппы сценических костюмов.

Закрывая гастроли, Владимир Рецептер, создатель и руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа» в его составе, поблагодарил публику за тёплый приём. Слова благодарности он произнёс и в адрес музея-заповедника «Михайловское» во главе с его директором Георгием Василевичем, который уже много лет подряд принимает эти гастроли и предоставляет труппе все возможности для успешной работы. Свою признательность Владимир Рецептер выразил и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, чью помощь в организации гастрольных выступлений «Пушкинская школа» неизменно чувствует.