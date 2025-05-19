Уникальный музей серебряных украшений появится в Изборске

21:11, 19 мая 2025, ПАИ

Реконструкция объекта, после которой появится новый музей, посвящённый серебряным украшениям, началась в музейном квартале в Изборске. Об этом рассказал исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

Концепция музея вдохновлена тарелками народа сето, которые в регионе больше никто не делает – они передаются по наследству, уточнил гость эфира.

Особенностью музея станет не только экспозиция, но и присутствие мастера, который будет создавать украшения прямо на глазах у посетителей. Такой живой процесс позволит гостям не только познакомиться с искусством изготовления серебряных изделий, но и принять участие в мастер-классах, создавая собственные украшения, которые можно будет приобрести на память, поделился эксперт.

В настоящее время ведётся большая подготовительная работа над созданием команды профессионалов, которые сделают музей настоящей изюминкой Изборска и новым центром притяжения туристов и ценителей народного творчества, заключил Дмитрий Блицын.