Эксперты объяснили, из-за чего растут цены на мясо птицы

16:53, 03 октября 2023, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует обоснованность цен на мясо птицы у трех крупнейших производителей. По данным Росстата, с начала года в магазинах курица подорожала почти на 25%. Эксперты винят высокий спрос, дефицит кадров, рост затрат (в том числе на подорожавший бензин) и неблагополучную ситуацию с птичьим гриппом, отмечает «Российская газета».

Для оценки ситуации ФАС направила запросы компаниям «Черкизово», ГАП «Ресурс» и «Приосколье». По данным службы, эти компании занимают «коллективное доминирующее положение на товарном рынке» и совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, как если бы это был один игрок.

По данным Росстата, в прошлом году в России было произведено 6,5 млн тонн мяса птицы. На долю этих трех компаний приходится совокупно пятая часть рынка, следует из данных Национального союза птицеводов.

Если ФАС выявит случаи злоупотребления таким положением и установления монопольно высоких цен, к компаниям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы, предупреждают в службе.

По данным Минсельхоза, за январь - август производство птицы в живом весе увеличилось к тому же периоду 2022 года на 0,7% до 4,3 млн тонн.

На последнем совещании в Минсельхозе птицеводческие предприятия пообещали, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости мяса птицы. В том числе этому будет способствовать расширение производственных мощностей и сокращение сезонного спроса.

В Минпромторге заверили, что в магазинах на птицеводческую продукцию сохраняются минимальные наценки, торговые сети готовы быстро снижать ценники за производителями.

Но в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) считают, что ситуация немного сложнее. По данным союза, производство курицы снижается последние четыре месяца: в августе объем производства снизился на 3% к августу прошлого года. По подсчетам НСМ, дефицит на рынке птицы составляет 3,74 тыс. тонн. Потребление птицы с мая снизилось на 6%, но оно не перекрывает потребности рынка, утверждает исполнительный директор НСМ Николай Аксенов. В итоге к началу октября тушка бройлера в опте стоила 214 руб. за кг, тогда как год назад - около 140 руб. за кг.

Обычно спрос на мясо птицы и свинину снижается в сентябре. Но глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что в этом году такого не произошло - напротив, спрос растет вслед за растущими доходами и социальными выплатами. Куриное мясо остается наиболее доступным источником белка. Да и в выборе между овощами и курицей потребитель зачастую предпочитает второе - по соотношению цена-питательные свойства мясо птицы выигрывает.

Птицеводческие предприятия могли бы увеличивать объемы производства, но отрасли не хватает рабочих рук, отметил Сергей Юшин. Кроме того, сложилась неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Помимо прочего, у производителей растут затраты, в том числе и на подорожавший бензин, логистику, оборудование.

Николай Аксенов видит решение проблемы в восстановлении производства и внедрении механизма долгосрочных контрактов с животноводами. НСМ работает над организацией внебиржевых торгов мясом с участием Национальной товарной биржи (НТБ). Торги позволят создать индикатив, по которому можно определять стоимость мяса в отдельный момент времени. Это даст возможность заключать сделки на поставку мяса на срок от трех месяцев, что существенно снизит волатильность цен на оптовом рынке. Но процесс этот небыстрый: по расчетам НСМ, начать работать по таким контрактам получится не ранее чем через восемь месяцев.