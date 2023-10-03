Александр Котов - о решении Михаила Ведерникова: Муниципалитеты не останутся без поддержки во время отопительного сезона

17:03, 03 октября 2023, ПАИ

«Муниципалитеты не останутся без поддержки региона в период подготовки и прохождения отопительного сезона», - прокомментировал Александр Котов решение губернатора Михаила Ведерникова о выделении дополнительных средств двум районам, не получившим пока паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Прохождение отопительного сезона – очень ответственный период, прежде всего для наших муниципальных образований. В основном, все подготовились, но есть отстающие – им нужно помогать. Но тут важно, чтобы органы местного самоуправления и главы этих районов сами старались и делали всё, что от них зависит, используя свои финансовые и организационные возможности, тесно работая с профильным комитетом правительства, заранее рассчитывая свои силы и предлагая варианты оптимизации расходов», – отметил спикер.

Александр Котов признал, что из-за значительного износа тепловых сетей и технически устаревших котельных отдельные муниципальные предприятия по определению убыточны. Чтобы они могли работать с прибылью, нужно вкладывать значительные финансовые средства в модернизацию.

Председатель областного Собрания напомнил, что ежегодно в бюджете региона предусматриваются субсидии предприятиям ЖКХ на компенсацию выпадающих доходов из-за установления льготных тарифов для населения. Так, например, часть годовой суммы была учтена в поправках в бюджет, принятых на сентябрьской сессии.

«Это хорошее подспорье для муниципальных предприятий. Сейчас проблем с выплатой таких субсидий, как это было ещё несколько лет назад, нет. Благодаря внимательному отношению к этой проблеме губернатора, бюджет свои обязательства по этому направлению выполняет», - подытожил Александр Котов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. В Новоржевском районе не были предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива, поэтому глава региона выделил муниципалитету из бюджета области дополнительно 2,2 млн рублей.