Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове

17:50, 03 октября 2023, ПАИ

Соревнования по скандинавской ходьбе во Всероссийский день ходьбы прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Всего в соревнованиях приняли участие 30 женщин разных возрастов. Каждая из них преодолела дистанцию в два километра. Соревнования проходили в дендропарке Пскова.

Первое место заняла Ольга Трифоненко, серебро поделили Галина Покараева и Нина Солнышкина, бронза досталась Галине Гордиенко.

«Праздник собрал как совсем юных участниц, так и девушек «мудрого» возраста, показывающих своим примером, что можно быть открытыми движению и радости жизни в любом возрасте! Заряженные энергией спорта, дружбы и любви движемся вперед к новым ощущениям, достижениям, личным вершинам и рекордам!» – отметили организаторы мероприятия.