Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове
Соревнования по скандинавской ходьбе во Всероссийский день ходьбы прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Всего в соревнованиях приняли участие 30 женщин разных возрастов. Каждая из них преодолела дистанцию в два километра. Соревнования проходили в дендропарке Пскова.
Первое место заняла Ольга Трифоненко, серебро поделили Галина Покараева и Нина Солнышкина, бронза досталась Галине Гордиенко.
«Праздник собрал как совсем юных участниц, так и девушек «мудрого» возраста, показывающих своим примером, что можно быть открытыми движению и радости жизни в любом возрасте! Заряженные энергией спорта, дружбы и любви движемся вперед к новым ощущениям, достижениям, личным вершинам и рекордам!» – отметили организаторы мероприятия.
Комментарии: 0 Обсудить >>>