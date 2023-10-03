Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове

Соревнования по скандинавской ходьбе во Всероссийский день ходьбы прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Фото здесь и далее: Администрация Пскова

Всего в соревнованиях приняли участие 30 женщин разных возрастов. Каждая из них преодолела дистанцию в два километра. Соревнования проходили в дендропарке Пскова.

Первое место заняла Ольга Трифоненко, серебро поделили Галина Покараева и Нина Солнышкина, бронза досталась Галине Гордиенко.

«Праздник собрал как совсем юных участниц, так и девушек «мудрого» возраста, показывающих своим примером, что можно быть открытыми движению и радости жизни в любом возрасте! Заряженные энергией спорта, дружбы и любви движемся вперед к новым ощущениям, достижениям, личным вершинам и рекордам!» – отметили организаторы мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

ФК «Псков-2000» вернулся спустя 18 лет отсутствия
03 октября 2023

Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове
03 октября 2023

15 призов привезли печерянки с соревнований по художественной гимнастике в Луге
03 октября 2023

Великолучанин получил звание мастера спорта по самбо
03 октября 2023

Турнир по шахматам «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове 22 октября
03 октября 2023

Итоги турнира по волейболу подвели в Великих Луках
03 октября 2023

«Морозный вызов» ждёт псковичей на соревнованиях по зимнему плаванию
02 октября 2023

Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...