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Политика

Любовь Трифонова – о работе главы Новоржевского района: С 22 августа муниципалитет к отопительному сезону так и не подготовился

Сложившуюся ситуацию с проблемами в подготовке к отопительному сезону в Новоржевском районе прокомментировала секретарь районного отделения партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Новоржевского района седьмого созыва Любовь Трифонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Новоржевский район к отопительному сезону так и не подготовился. Фото со страницы Любови Трифонова в соцсети «ВКонтакте»

«На сегодняшний день остались вопросы к подготовке Новоржевского района к отопительному сезону. Мы рассматривали этот вопрос 22 августа на сессии Собрания депутатов Новоржевского района, и было понятно, что район к отопительному сезону практически не готов. Сегодня ситуация не сильно поменялась», – отметила она.

По её словам, в некоторых котельных района нет топлива – дровяной древесины, которая сможет дать необходимое тепло, а только обрезки и отходы, вывезенные с пилорам. «Те ремонтные работы, которые должны были быть проведены во многих котельных, не выполнены. Опасения вызывает котельная новоржевской школы – то состояние крыши, которое там есть. Часть крыши была разобрана, и я думаю, что это не позволит обеспечить нормальную работу котельной», – рассказала Любовь Трифонова.

Она также выразила надежду, что правительство Псковской области не оставит Новоржевский район без внимания и выделенные губернатором региона Михаилом Ведерниковым 2,2 миллиона рублей пойдут по назначению, а район всё-таки получит паспорт готовности к отопительному сезону.

«Главе района Софье Пугачёвой нужно в первую очередь обратить внимание на топливо, которое завозится в кочегарки, взять на контроль его поставки, а также необходимо отработать те вопросы, которые необходимо было своевременно решить», – подчеркнула Любовь Трифонова.

Она также сообщила, что завтра пройдут пробные топки котельных и «эти первые дни должны показать все проблемы». «Не нужно прятать и сглаживать ситуацию под красивыми фразами, а нужно готовить район к отопительному сезону и первым делом закрывать проблемные вопросы и отрабатывать их решение», – резюмировала Любовь Трифонова.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. В Новоржевском районе не были предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива, поэтому глава региона выделил муниципалитету из бюджета области дополнительно 2,2 млн рублей.

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