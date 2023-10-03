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Политика

Наталья Горбачёва: Подготовке общественных наблюдателей во время президентских выборов уделят большое внимание

Подготовке общественных наблюдателей в Псковской области будет уделено большое внимание во время президентской кампании в России. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, член штаба общественных наблюдателей Наталья Горбачёва заявила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Наталья Горбачёва: «Подготовке общественных наблюдателей во время президентских выборов будет уделено большое внимание». Фото: ПАИ

«Я думаю, что наша нынешняя избирательная кампания подтвердила, что работа команды, работа по всем направлениям как раз залог успеха», – отметила Наталья Горбачёва.

Отвечая на вопрос, нужно ли увеличить количество членов Общественного штаба, она подчеркнула: «Я думаю, что у нас сейчас оптимальное количество членов штаба. И этого достаточно, чтобы они работали по всем направлениям и знали, как действовать».

«Большое внимание будет уделено подготовке наблюдателей, потому что действительно избирательная кампания будет очень специфичной», – заключила Наталья Горбачёва.  

Добавим, что на выборах в 2023 году открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области в единый день голосования прошло 14 июня. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. Всего на выборах работало 597 общественных наблюдателей

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