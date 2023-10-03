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Общество

80% россиян довольны своими жилищными условиями – опрос

Большинство (80 %) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) довольны своими жилищными условиями. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Фото: ПАИ

«Согласно результатам опроса, восемь из десяти россиян в той или иной степени довольны своими жилищными условиями (80 %). С начала измерений этот показатель планомерно растёт (2005 год – 48 %, 2007 год – 55 %, 2018 год – 72 %, 2023 год – 80 %) преимущественно за счёт увеличения доли дающих однозначно утвердительный ответ («вполне удовлетворён») – за последние 18 лет он стал звучать в 3,8 раза чаще (13 против 50 %)», – говорится в сообщении.

18 % опрошенных неудовлетворены текущими жилищными условиями. Пять лет назад недовольных было 27 %, а в 2005 году – 50 % (каждый второй).

Уровень удовлетворённости своими жилищными условиями одинаково высок в различных социально-демографических группах – среди мужчин и женщин (81 и 79 % соответственно), молодёжи и старшего поколения (83 и 85 % соответственно), горожан и жителей сельской местности (79–82 и 77 % соответственно).

Показатель, скорее, зависит от материального положения семьи и жилищной обеспеченности. В высокодоходной группе общий уровень удовлетворённости достигает 95 %, в то время как в низкодоходной – всего 52 %.

Основная причина неудовлетворённости жилищными условиями в 2023 году – слишком высокие расходы на оплату жилья и ЖКУ (33 %). Ветхость и аварийное состояние жилья назвали 18 % недовольных.

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