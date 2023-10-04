Стоит ли ждать снижения цен на туры, рассказал Артур Мурадян

13:57, 04 октября 2023, ПАИ

Стоит ли ждать снижения стоимости туров, рассказал «АиФ – Псков» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в конце 2023 года прослеживается тенденция на снижение стоимости заграничных туров в валютном номинале. Как объяснил Артур Мурадян, это связано с ростом прямых перевозок, из-за чего перевозчики начинают конкурировать между собой и снижать тарифы.

При этом в сравнении с прошлым годом рост цен на туристические продукты составил 60-70 %.

«То есть в номинальной стоимости туры начинают дешеветь, но пока евро и доллар будут держаться на столь высоких отметках, мы будем видеть аномально дорогие туры», – подчеркнул он.

Что касается цен на отдых в России, то рост стоимости тарифов связан с высоким спросом.

«Увы, но это нормальная реакция: если высокий спрос, то на этом надо зарабатывать, иначе какой смысл затевать дело, на котором нельзя будет максимизировать свои вложения, отбить побыстрее. Поэтому сказать, что российские курорты себя ведут некорректно и пользуются ограничениями, абсолютно неверно. Сейчас достаточно предложений для полётов за границу, просто внутренний спрос находится на высокой точке, а объектов размещения, особенно крупных, не хватает», – сказал Артур Мурадян.