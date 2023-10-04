Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стоит ли ждать снижения цен на туры, рассказал Артур Мурадян

Стоит ли ждать снижения стоимости туров, рассказал «АиФ – Псков» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

В сравнении с прошлым годом рост цен на туристические продукты составил 60-70 %. Фото: Андрей Степанов

По его словам, в конце 2023 года прослеживается тенденция на снижение стоимости заграничных туров в валютном номинале. Как объяснил Артур Мурадян, это связано с ростом прямых перевозок, из-за чего перевозчики начинают конкурировать между собой и снижать тарифы.

При этом в сравнении с прошлым годом рост цен на туристические продукты составил 60-70 %. 

«То есть в номинальной стоимости туры начинают дешеветь, но пока евро и доллар будут держаться на столь высоких отметках, мы будем видеть аномально дорогие туры», – подчеркнул он.

Что касается цен на отдых в России, то рост стоимости тарифов связан с высоким спросом.

«Увы, но это нормальная реакция: если высокий спрос, то на этом надо зарабатывать, иначе какой смысл затевать дело, на котором нельзя будет максимизировать свои вложения, отбить побыстрее. Поэтому сказать, что российские курорты себя ведут некорректно и пользуются ограничениями, абсолютно неверно. Сейчас достаточно предложений для полётов за границу, просто внутренний спрос находится на высокой точке, а объектов размещения, особенно крупных, не хватает», – сказал Артур Мурадян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Псковский фонд «Защитники Отечества» поделился лучшими практиками своей работы
04 октября 2023

Соблюдение условий хранения оружия проверили росгвардейцы у псковичей
04 октября 2023

Стоит ли ждать снижения цен на туры, рассказал Артур Мурадян
04 октября 2023

Победителей окружного этапа конкурса «Туристический сувенир» наградили в Пскове
04 октября 2023

Псковичей приглашают к участию в проекте «Наследие Евразии: сельские сообщества»
04 октября 2023

Дмитрий Шахов наградил сотрудников псковской уголовно-исполнительной системы
04 октября 2023

Один класс закрыли в Великих Луках из-за гриппа и ОРВИ
04 октября 2023

До +15 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 5 октября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...