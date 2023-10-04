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Общество

Как можно дополнительно благоустроить свой двор, рассказал псковичам Борис Елкин

Как можно дополнительно благоустроить свой двор, в телеграм-канале рассказал псковичам глава Пскова Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Шлагбаум, видеонаблюдение, контейнерная площадка – небольшие, но такие важные для людей элементы комфорта и безопасности. Раньше на это скидывались жильцы, а теперь можно выиграть грант в конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС)», - отметил глава города.

По его словам, из 14 проектов-победителей этого года девять уже реализовано, по пяти ведутся работы. «Скоро у тосовцев появятся новые почтовые ящики и окна в подъездах, а во дворах – скамейки с урнами и спортивные площадки», - добавил Борис Елкин.

В Пскове уже 33 ТОСа, в их работу вовлечено около трёх тысяч человек.

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