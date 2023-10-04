Пушкинский заповедник открыл в Санкт-Петербурге выставку «Литературный пейзаж»

15:26, 04 октября 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл в Санкт-Петербурге выставку «Литературный пейзаж». Развёрнута она в музее-усадьбе Г. Р. Державина (в структуре Всероссийского музея А. С. Пушкина). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В экспозиции 30 работ — графика разных десятилетий XX и XXI веков, в том числе довоенная. В списке авторов — такие мастера, как Леонид Хижинский, Адриан Каплун, Татьяна Правосудович, Сергей Фролов, Василий Звонцов, Владимир Алексеев, Сергей Репин, Владимир Ветрогонский, Цзян Ши-Лунь, всего 12 имён. Среди сюжетов — виды мемориальных усадеб и музейного комплекса «Пушкинская деревня», Святогорский монастырь, окрестности музея-заповедника. Графические листы при этом подобраны так, чтобы иллюстрировать те или иные пушкинские строки: «холм лесистый», «три сосны», «дорога, изрытая дождями», «двух озёр лазурные равнины», etc. «Здесь пушкинское слово стало отправной точкой в работе художника, и вот он уже сам выступает «соавтором», визуальным интерпретатором литературного произведения, создавая зримую атмосферу передаваемого пейзажа», — поясняют авторы экспозиции.

Планируется, что выставка «Литературный пейзаж» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет открыта до 25 октября.