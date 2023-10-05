Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания». Главное

10:25, 05 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: