Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- новым заместителем главы администрации Пскова стал Александр Грацкий, который при этом остаётся и начальником управления городского хозяйства;
- отопительный сезон уже стартовал более чем в 150 социальных объектах Пскова, 5 октября начнётся подача тепла в жилые дома. Всем, кто к вечеру обнаружит в квартире холодные батареи, нужно обратиться в свою управляющую компанию;
- на Октябрьском проспекте уже закончили укладку асфальта, хотя этот объект по контракту должен быть сдан только в следующем году. На Крестовском шоссе уложен нижний слой асфальта, верхний также уложат в этом году, началось асфальтирование улицы Николая Васильева;
- на улице Яна Фабрициуса, которую планировалось открыть в начале сентября, есть определённые трудности. «Начали укладку верхнего слоя, сейчас делаем дополнительные испытания и пробы асфальта, все-таки наш приоритет – это качество. Урегулируем вопросы с качеством, если все в порядке, продолжим укладку, если нет, то надо будет, возможно, переложить часть участка дороги»;
- ремонт дорог в Пскове идёт с опережением графика, и в следующем году уже начнутся работы на объектах 2025 года. «Федеральный центр говорит, и Михаил Юрьевич [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ] постоянно об этом говорит на всех совещаниях, что, работая наперёд, выполняя работы досрочно, мы имеем возможность привлечения дополнительных средств»;
- новые тротуары проложили на улице Ижорского Батальона до Снятной Горы, на Рижском проспекте к ТЦ Fjord Plaza, начинаются работы на улице Шоссейной, где пешеходную дорожку сделают в сторону деревни Портянниково. А в частном секторе на улице Герцена обустроить тротуар не позволяет отсутствие места под него;
- границы Пскова и Псковского района довольно условные, и вопрос присоединения части района к городу назревает: «Тут надо это проговаривать, продумывать тщательно, но в теории, я думаю, что имеет место быть»;
- в этом году 10 детей-сирот уже получили квартиры, сейчас достраиваются ещё два дома, где приобретено жильё для сирот. Также готовятся к сдаче пять домов на 45 квартир, которые муниципалитет построил специально для детей-сирот. Их возведение стало вынужденной мерой, поскольку был период, когда в Пскове не было квартир для продажи;
- после сдачи многоэтажки на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове будут расселены больше 40 аварийных домов. На этом фактически в городе будет закрыта программа по переселению из домов, признанных аварийными до 2017 года. В городе остаётся расселить 4-5 аварийных домов, которые войдут в следующий этап программы. В том числе это будет дом на улице Пушкина, 8;
- «ТОС – это хороший механизм, чтобы решить какие-то точечные вопросы»;
- смотровую площадку, которую делают на берегу Великой, оснастят видеокамерами: «Мы вообще решили, что где мы благоустраиваем новую территорию, камеры обязательно надо ставить»;
- новый фонтан на Четырёх углах заработает в мае следующего года;
- каждый год в Пскове будут освещать по несколько территорий.
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