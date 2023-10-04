Борис Елкин: Каждый год в Пскове будут освещать по несколько территорий

15:45, 04 октября 2023, ПАИ

Каждый год в Пскове будут освещать по несколько территорий. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Освещение в рамках реконструкции или капитального ремонта улиц мы всегда предусматриваем, хотя в городе есть ещё много тёмных пятен. Этот вопрос мы решаем разными способами», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что уже выполнен большой объём работ, в том числе и на улице Алмазной. «Работа продолжается вплоть до того, что мы дошли до частного сектора. Также делаем освещение в деревне Паневик. Тёмных пятен на карте города становится всё меньше. Кроме того, благоустраиваем новые территории – парк у реки Милёвки, который теперь стал местом, где можно погулять с детьми», – сказал он.

Вместе с этим освещение в Пскове оборудуют и на улице Генерала Маргелова.