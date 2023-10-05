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Общество

Учителя должны получать 90 тысяч рублей в месяц, считают псковичи

Средняя заработная плата учителя в России на июнь 2023 года составляла 65 тысяч рублей в месяц (без учета доплат за классное руководство). Псковичи же считают достойной сумму выше фактической почти в 1,5 раза, сообщается в опросе SuperJob.

31% псковичей хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 26% опрошенных назвали достойной зарплату в 80–100 тысяч рублей. 15% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку. Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую псковичи назвали достойной, составляет 90 тысяч рублей в месяц.

Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 96 и 90 тысяч рублей соответственно. Горожане до 35 лет считают достойной сумму в 91 тысячу рублей, а те, кто старше, – 96 тысяч. Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов.

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