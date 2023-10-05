Михаил Ведерников вручил ключи от автомобилей руководителям районных «Дружин»

11:10, 05 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил ключи от автомобилей «УАЗ Патриот» руководителям районных филиалов отрядов содействия обороне и безопасности Псковской области «Дружина» сегодня, 5 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Машины отправятся в «Дружины» Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского, Невельского, Островского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского и Печорского районов. Позже их доукомплектуют необходимым оборудованием для несения дежурства и в том числе отражения атак БПЛА. При этом Михаил Ведерников отметил, что средства на это уже выделены.

«Хочется поблагодарить губернатора Псковской области за уделённое пристальное внимание в образовании и подготовке народных дружин. Убеждён, что все члены дружины будут выполнять возложенные на них обязательства, осознавая всю ответственность, с максимальной самоотдачей», – поблагодарил главу региона руководитель Печорского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

Ранее сообщалось, что в Псковской области прошла первая комплексная тренировка отряда «Дружина».