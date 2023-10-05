В Пскове будут судить мужчину за кражу техники из магазина

13:11, 05 октября 2023, ПАИ

Уголовное дело о краже садовой и бытовой техники в одном из магазинов Пскова направила в суд городская прокуратура. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие установило, что летом этого года мужчина зашёл в магазин бытовой техники в Пскове и вынес оттуда блендер и электробритву. Во второй раз он похитил из магазина бензопилу.

Всего мужчина похитил технику на сумму 27 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения.