Сильный порывистый ветер ожидается в Псковской области 6 октября

13:01, 05 октября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 6 октября. Прогнозируется дождь – ночью умеренный, днём небольшой, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы со скоростью 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +7 до +12.

Атмосферное давление будет ниже нормы.