Четыре псковские команды стали призёрами Санкт-Петербургского гребного марафона

12:25, 05 октября 2023, ПАИ

Четыре псковских экипажа смогли завоевать призовые места на традиционной регате по академической гребле «Санкт-Петербургский гребной марафон», которая прошла 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Бронзу завоевала распашная учебная четвёрка в разделе «Мастера» в составе Дениса Ходарёва, Матвея Дудецкого, Андрея Никифорова, Николая Романова, а также Ивана Горбатенко в роли рулевого.

В распашной учебной четвёрке среди мужчин Олег Шестовец, Евгений Фёдоров, Никита Иванов, Тимофей Морозов, а также Эрика Василюк в роли рулевого взяли серебро.

Среди юношей до 17 лет отличилась парная четвёрка спортшколы «Ника» в составе Егора Иванова, Ильи Ефимова, Игоря Шашина, Павла Гончарова, а также Егора Колычева в роли рулевого. Они стали победителями зачёта.

Воспитанники спортшколы «Ника» Владимир Райг, Артемий Усанов, Владислав Забродин, Кирилл Михайлов и рулевой Даниил Васильев взяли серебро в составе распашной четвёрки среди юношей до 17 лет.

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