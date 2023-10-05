Работа делегации Псковской области на форуме классных руководителей стратегически значима – эксперт

15:03, 05 октября 2023, ПАИ

Работа делегации Псковской области на Всероссийском форуме классных руководителей и наставников стратегически значима для формирования системы воспитывающей образовательной среды, прокомментировала врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова участие псковских педагогов во всероссийском мероприятии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на форуме представляют 22 учителя-наставника. Это классные руководители школ и колледжей Пскова, Великих Лук, Островского, Дновского, Опочецкого, Стругокрасненского, Псковского, Бежаницкого, Пыталовского, Пушкиногорского и Куньинского районов. Все они прошли многоэтапный отбор среди 60 тысяч педагогов, который включал тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажёр классного руководителя и видеовизитку.

«Участие представителей региона в форуме классных руководителей особо значимо в Год педагога и наставника, поскольку туда отправились не просто лучшие классные руководители, эксперты в сфере воспитания, педагоги, но и наставники, которые получили материальную поддержку губернатора. Сейчас на форуме они делятся лучшими практиками работы с обучающимися с ОВЗ, знакомятся с актуальными приёмами сплочения детского коллектива, обсуждают роль искусства и традиций в воспитании. По возвращении педагоги будут внедрять эти практики в работу в своих образовательных организациях и передавать опыт своим коллегам, наставляемым из числа молодых учителей», – заметила руководитель ПОИПКРО.

Всего в форуме принимают участие три тысячи педагогов и кураторов групп профессионального образования из 89 регионов страны. Деловая программа форума традиционно посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания, разным сферам деятельности классного руководителя или куратора группы в СПО. Участников форума ждут мероприятия образовательной, дискуссионной и культурной направленности. Спикерами и экспертами выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Мероприятие проводит Минпросвещения РФ в соответствии с поручением Президента РФ в рамках программы Большой учительской недели, которая является ключевым событием Года педагога и наставника. Стратегический партнёр ФКР – АНО «Диалог Регионы».