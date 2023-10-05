ФАС России потребовала от АЗС снизить цены на топливо

14:42, 05 октября 2023, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить цены на топливо на АЗС с учётом уменьшения биржевых цен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учётом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и направить информацию о реализации этой меры в службу», – отметили в пресс-службе.

При этом ФАС подчёркивает, что отсутствие принятых мер будут рассматривать как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В сообщении также указали, что ФАС и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Так, служба проверяет экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.