Псковичам напомнили, в каких случаях необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО

17:54, 05 октября 2023, ПАИ

Справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» необходима при совершении юридически значимых сделок. Об этом напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В каких случаях может потребоваться справка об отсутствии задолженности:

купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома;

приватизация жилья;

подача заявки на субсидию по уменьшению коммунальных платежей;

оформление ипотеки или другого залога;

вступление в наследство. Есть риск получить квартиру с долгами, которые лягут на плечи нового собственника;

раздел квартиры при разводе. В этом случае долги делятся между супругами;

оформление опеки, попечительства или усыновления ребёнка. По запросу органов опеки, чтобы оценить жилищные условия и платежеспособность родителей;

запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.

Справку об отсутствии задолженности могут получить собственники помещения, представители собственников по доверенности, прописанные в помещении лица, судебные органы, органы опеки.

Оформить справку можно, обратившись в офис по адресу Псков, улица Льва Толстого, 3 или отправив заявление на электронную почту регоператора ro_pskov@mehuborka.com.