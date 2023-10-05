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Общество

Псковичам напомнили, в каких случаях необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО

Справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» необходима при совершении юридически значимых сделок. Об этом напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В каких случаях может потребоваться справка об отсутствии задолженности:

  • купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома;
  • приватизация жилья;
  • подача заявки на субсидию по уменьшению коммунальных платежей;
  • оформление ипотеки или другого залога;
  • вступление в наследство. Есть риск получить квартиру с долгами, которые лягут на плечи нового собственника;
  • раздел квартиры при разводе. В этом случае долги делятся между супругами;
  • оформление опеки, попечительства или усыновления ребёнка. По запросу органов опеки, чтобы оценить жилищные условия и платежеспособность родителей;
  • запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.

Справку об отсутствии задолженности могут получить собственники помещения, представители собственников по доверенности, прописанные в помещении лица, судебные органы, органы опеки.

Оформить справку можно, обратившись в офис по адресу Псков, улица Льва Толстого, 3 или отправив заявление на электронную почту регоператора ro_pskov@mehuborka.com.

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