Когда начинается осенний жор щуки и стоит ли верить в приметы

13:35, 09 октября 2023, ПАИ

Работают приметы! Но не те, о рыбных консервах, которые будто бы нельзя брать с собой на рыбалку, или о встреченных зайце или лисе, после чего, как утверждают «верующие», можно разворачиваться и ехать домой, так как клёва не будет. Нет, речь пойдёт о природных сезонных явлениях, одно из которых в очередной раз в один из последних сентябрьских дней подтвердилось и сработало на 100 %. Явление это осеннее – пожелтевший лист берёзы. Ещё не золото, ещё не багрянец, а лишь первые пожелтевшие берёзовые листья. С этого времени и начинается осенний жор щуки…

Почти месяц я не был на рыбалке. То грибы мешали, но ещё больше мешала ситуация с неожиданно затянувшимся ремонтом моей лодки «Профмарин-350» с НДНД (надувное дно низкого давления). Ремонт продолжается уже второй месяц, словно у меня не лодка из ПВХ, а яхта трёхпалубная. И с мастером, и с лодкой, как выражаются мои молодые современники, самое настоящее попадалово. Но об этом я обязательно расскажу в другой раз, когда эпопея с ремонтом закончится.

Рыбалка чуть не сорвалась

За три дня до рыбалки, о которой сегодня расскажу, два моих товарища великолепно отрыбачили на лесном озере (приношу извинение, но конкретно место не указываю, иначе туда съедется вся Псковская область). О существовании этого некогда щучьего водоёма мне известно, и я даже там рыбачил два-три раза, но было это ещё лет пятнадцать назад.

Озерцо размерами небольшое – километр в длину да семьсот метров в ширину, красотой не отличалось, да и рыбой тоже, потому туда мы и позабыли пути-дорожки. А тут просто информационный взрыв – товарищ прислал фото солидного улова с подписью: «Самая мелкая – 800 грамм, самая крупная – 4,5 килограмма». Ничего себе! Вот это результат! Чуть позже в телефонном разговоре он рассказал и о двушках, и о полторашках и о крупных сходах. И пригласил меня туда же на субботу.

Вот незадача, тут жор у щуки, а у меня лодки нет. Что делать? А не достать ли мне из гаража старый «Нордик-280». После покупки новой лодки семь лет назад убрал я его на длительное хранение в исправном состоянии. Вот только пайолы «гармошка» (жёсткий настил в лодке из специальной фанеры) в одном изгибе наполовину были расклеены. А не попробовать ли мне самому их отремонтировать, да на этой лодчонке и порыбачить в субботу? И отремонтировал. Но не без проблем. Достал сумку с лодкой с дальней полки, развернул – всё сухо и чистенько, ни плесени, ни сырости, а ведь семь лет не была востребована. И пайолы в таком же состоянии. На проблемном изгибе зачистил и убрал следы старого клея, протянул удлинитель с электророзеткой (внутри гаража тесно, работал на улице, на травке), нанёс и на деревянную поверхность, и на ленту из ПВХ лёгкий слой клея, пару минут подождал, чтобы чуть подсохло, прижал. Осталось нагреть и разгладить. Включаю строительный фен… а он и не включается. В чём дело? И вилки, и розетки, и одно соединение проверил, и другое – вроде бы всё в порядке, а фен не работает. Если не прогреть склеиваемое место феном, то склейки может и не получиться, или склеится, но очень некачественно. Может, электричества в гараже нет? И точно. Включил свет, а лампочки и не загорелись. Вот, блин… Двадцать пять лет как я построил этот гараж и не припомню, чтобы хотя бы раз здесь отключали электричество. А может, только у меня нет света, а в соседнем ряду всё в порядке? Пошёл узнать у соседа, он всегда что-то там пилит или строгает на станке. «Да, электричества уже пару часов нет», – не обрадовал сосед. Побрёл я обратно к своему гаражу и, не доходя метров десять, за спиной услышал звук заработавшего электроинструмента. Неужели? Нажал я на кнопку электрофена и… ура! В общем, склеил, как мне думается, правильно и крепко. Загрузил всё необходимое в машину – к завтрашней рыбалке готов.

И одна проблема, и вторая…

Приехал я к озерку около 7:00, на полчаса раньше товарищей. Давно я здесь не был, и изменений довольно много. Если 15 лет назад на берегу был всего один старенький домик, оставшийся от небольшой деревушки, то сейчас почти весь южный берег оказался застроен – и дачами, и коттеджами, и даже, говорят, база отдыха появилась. И всего один подъезд к воде остался – заросший травой и едва приметный.

Очень помогла найти этот подъезд навигационная программка Guru Maps в моём смартфоне – всё чётко видно, не блудил ни минуты и ни метра (об этой программе расскажу в следующем выпуске рыболовной странички). Подъезд узкий, площадка на берегу небольшая и уже была почти вся заполнена автомобилями рыболовов. Судя по машинам, стоявшим там («Жигули, «Ока», «Нива»), и по разговорам рыболовов, это местные мужики, их лодки были почти готовы, а некоторые уже и на воде были.

И я начал собираться. Да-а! Давненько я с пайолами не связывался, уже и забыл последовательность сборки такой лодки – начал накачивать баллоны и только потом вспомнил, что сначала надо установить пайолы, а уж потом качать. Почти собрался, когда подъехали два моих товарища. Рыбачить они собирались в одной лодке, разгрузились, и тут выяснилось, хозяин лодки забыл взять сиденья. И это проблема – ни стоя, ни лёжа не порыбачишь. Один стул у них был, а второму рыболову сидеть было не на чем. Начали они рассуждать, что можно симметрично на бортах лодки сидеть, попытались даже поискать в округе что-нибудь типа доски. Сжалился я над ними и предложил свой контейнер-холодильник. И хотя он для сидения не предназначен, но конструкция довольно жёсткая, если на нём не прыгать, то вес одного сидящего человека выдержит, проверено.

Несу я контейнер, подхожу к их лодке, смотрю, а у неё спущен один баллон. Предположили, может при накачивании клапан не закрыли? Ещё раз накачали, начали осматривать. «Так вот же, прокол или порез небольшой», – обнаружили причину недержания давления. Что делать? Что-что, заклеивать! У меня всё для этого имеется. Отнеслись товарищи к моей затее без особого доверия, но не домой же уезжать? И всё получилось. Заклеили – и без проблем шесть часов на воде лодочка отплавала. На решение неожиданно возникших проблем ушло более часа, и на воде мы оказались в 9:15. Пока ждали, когда клей на латке подсохнет, в узком проходе между камышей была видна одна из местных лодок. И за это время рыболов на наших глазах выудил две или три щуки. Размер рыбы с нашего расстояния было не определить, но были видны брызги у борта, да как подсачеком ловко орудовал рыболов. Люди ловят, а мы… Но клюёт – и это радует.

Клюёт, но без потерь не обошлось

Первыми обрыбились товарищи, но щучка некрупная попалась, меньше килограмма. Вскоре и вторую они выудили, чуть крупнее первой. У меня же не клевало, и я шарахался по всему озерку, изучая его, наблюдая в эхолоте глубины – почти везде от двух до двух с половиной метров и лишь в одном узком месте три метра проскочило. Задержался я в более глубокой части озера, но абсолютно безрезультатно. Перебрался к противоположному западному берегу, товарищи, видимо, в прошлый раз именно здесь отличились, поэтому и дорожили они только в этом месте.

Поначалу я поставил воблеры полутора-двухметрового заглубления «Касадаку» и «Хорнет» окунёвой раскраски. И в новом месте «Хорнет» сработал – и одну щучку докилушную поймал, и другую чуть за кило. Но ловить было очень некомфортно. Во-первых, травы в озере очень много и за неё зацепы были очень часты. Во-вторых, был серьёзный ветер, мешавший нормально управлять лодкой: её то и дело сбивало с курса, шнур то одного спиннинга, то другого так и норовило затянуть под винт мотора. И при очередном развороте я недоглядел и намотал шнур на винт с потерей приманки. Прощай, «Хорнет». Воблер плавающий, попытался поискать его, но по такой волне это оказалось бесполезно.

Вместо потерянного воблера поставил серенький «Джесси» 85 мм, 2,5 метра заглублением. И удивительно, клёв тут же начался. То ли «серый воробышек» (так любовно я называю этот очень уловистый воблер) по нраву щукам пришёлся, то ли время клёва наступило. И полторашка клюнула, и пара килушек, и три некрупных щучки выудил и отпустил, и сходы были. Что любопытно, но 80 % поклёвок я имел именно на «Джесси». Вот только приходилось этот воблер отпускать не более чем на 7-8 метров от лодки, иначе зацеп следовал за зацепом.

С клёвом наступила длинная пауза, и мы выбрались на берег ноги размять да чаем с бутербродами перекусить. Местные рыболовы тоже были на берегу и уже собирались к отъезду. Все они были с уловом и в весёлом настроении, рассказали нам, что ловят они здесь хорошо уже вторую неделю, и пожелали нам ни хвоста, ни чешуи. Послали мы их традиционно «к чёрту» и после перерыва отправились ещё порыбачить.

«Крокодил не ловится…»

Полчаса прошло, а хорошей щуки так и нет, во всяком случае у меня, пара полкилушек не в счёт – отправлены обратно за борт. Вдруг звонок с лодки товарищей: «Михалыч, выручай! Зацепили крокодила, а в лодку затащить не можем, твой подсак нужен». «Держитесь, сейчас подплыву», – я быстро смотал оба спиннинга и направил свою лодку на помощь, минуты две-три мне на это потребовалось. Подошёл, упёрся носом своего «корабля» в их лодку и вижу картину: в руках одного из моих товарищей спиннинг согнут в крутую дугу, дёргается, кончик то и дело окунается в воду, а метрах в трёх от их лодки, поднимая брызги, тяжело ворочается огромная щука. Кроме брызг и кипящего водоворота над поверхностью воды иногда появлялась её башка просто нереального размера. «Ничего себе вы подцепили!» – присвистнул я. «Пятёра. Не меньше. Давай подсак побыстрее», – торопили меня товарищи.

Я передал требуемый инструмент и успел подумать: «Везунчик наш новоявленный рыболов. Лишь месяц назад он стал рыбачить на лодке с мотором, но уже на первой рыбалке щуку на 1,6 килограмма словил, на второй – два судака ему попались, с третьей рыбалки кучу зубастых хищниц домой привёз. А сегодня уже крокодил плещется у его лодки!» И хотя громадина не на его спиннинг подцепилась, но… Наш удачливый рыболов тут же начал тянуться подсачеком к рыбине, перегнулся через борт, вытянул руку. И не достать. «Не тянись! Не так! Надо опустить в воду подсак, завести над ним рыбину и потом поднимать», – попытался я провести короткий инструктаж, видя его неправильные действия.

Но какое там… То ли в азарте он меня не слышал, то ли не понимал того, что я ему подсказывал, но так и продолжил тянуться подсаком к щуке. И как только он дотронулся до неё краем подсачека, зубастая громадина, до этого неуклюже ворочавшаяся, взвилась над водой, тяжело плюхнулась, собралась, наверное, с последними силами и так рванула в противоположную сторону, что порвала поводок! И вместе с воблером скрылась в родной стихии… Секунд пять немая сцена в наших лодках. Мне молча вернули подсачек. А потом вся округа узнала, кто и как неправильно подсачивал, а кто неправильно подтаскивал рыбину. Я продолжил рыбачить, а эмоциональная перепалка в их лодке ещё долго не затихала. Потом они уплыли на берег, после чего один из них плюнул на рыбалку и уехал домой, а второй долго думал, продолжать ли ему рыбачить дальше. Продолжил и не прогадал.

Щуки грома не боятся

С запада на озеро надвигалась туча, и хотя она была небольшая, но очень тёмная, да ещё с громом и молнией. Все рыболовы, кроме нас, решили уехать от дождя. На озере только две наши лодки и остались. И такой клёв перед дождём, а самое интересное – и во время дождя начался, что запомнится надолго. Просто взрыв какой-то произошёл. Клевало очень часто: двадцать метров «дорожки» – поклёвка, ещё двадцать – опять поклёвка, дважды клевало сразу на оба спиннинга. И размер щуки изменился в лучшую сторону. За полчаса я двухкилограммовую разбойницу выудил и пару полуторакилограммовых. А главное – мощных ударов и тяжёлых сходов было неожиданно много – две крупных щуки отцепились при подтягивании, а две, одна из которых весом не менее трёх килограмм, отвертелись у самой лодки. Удивительно – такое невзрачное озерцо и столько здесь крупной рыбы.

Дождь быстро закончился, а вместе с ним и мой клёв. А у товарища наоборот, с окончанием дождя он только начался. Хотя рыбачили мы на одном озере, но в разных местах – я по центру, а он метрах в трёхстах от меня, почти у самого камышового берега. И одну он выудил, и вторую, и третью, и размер хорош. А когда уже договорились, что через десять минут заканчиваем, то он выудил свою самую крупную щуку – не менее двух килограммов. Получается, не факт, что клюёт только перед дождём или во время дождя.

Великолепная рыбалка. Удивительное озеро и ещё более удивительные щуки в нём водятся. И надо обязательно здесь ещё побывать и попытаться поймать местного «крокодила». А может и не надо? Может, даже хорошо, что огромная щука сорвалась сегодня у моих товарищей? Вдруг такая там была единственная и, как матка в пчелином улье, объединяет и управляет всей местной щучьей стаей? А пожелтевший лист берёзы – примета верная, сколько раз уже проверено, и сегодня – очередное подтверждение. Даже четверостишие в моей голове сочинилось:

Сентябрь-месяц пролетел,

Лист на берёзе пожелтел…

О сей поре рыбацкая гласит наука –

Хватай свой спиннинг. Вперёд, за щукой!

P. S. Я ещё трижды побывал на этом щучьем озере – и в туман, и в дождь, и в ясную погоду. И результаты были самые разные. О них и расскажу на страницах ПАИ в следующем рыболовном выпуске.