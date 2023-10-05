ПсковГУ приглашает псковичей на программу повышения квалификации «Пространственный анализ в регионалистике»
Псковский государственный университет приглашает студентов и преподавателей на программу повышения квалификации «Пространственный анализ в регионалистике», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Программа подойдёт всем, кто заинтересован в получении новых компетенций и повышении профессионального уровня в сфере территориального планирования и управления, анализа географических данных, их систематизации и картографической интерпретации.
Ведущим преподавателем программы является директор Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО, кандидат политических наук Игорь Окунев.
Занятия пройдут с 16 по 24 октября в дистанционном формате. Объём программы – 36 часов.
По завершении обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации.
Для регистрации необходимо направить заявление, согласие на обработку персональных данных, скан-копию СНИЛС, диплом о предшествующем полученном высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку об обучении в университете).
Документы отправляются прикреплёнными файлами по электронной почте на адрес kafgeogr@pskgu.ru (в теме письма указать название курса «Пространственный анализ в регионалистике»).