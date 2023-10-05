ПсковГУ приглашает псковичей на программу повышения квалификации «Пространственный анализ в регионалистике»

18:45, 05 октября 2023, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает студентов и преподавателей на программу повышения квалификации «Пространственный анализ в регионалистике», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Программа подойдёт всем, кто заинтересован в получении новых компетенций и повышении профессионального уровня в сфере территориального планирования и управления, анализа географических данных, их систематизации и картографической интерпретации.

Ведущим преподавателем программы является директор Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО, кандидат политических наук Игорь Окунев.

Занятия пройдут с 16 по 24 октября в дистанционном формате. Объём программы – 36 часов.

По завершении обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Для регистрации необходимо направить заявление, согласие на обработку персональных данных, скан-копию СНИЛС, диплом о предшествующем полученном высшем или среднем профессиональном образовании (для студентов – справку об обучении в университете).

Документы отправляются прикреплёнными файлами по электронной почте на адрес kafgeogr@pskgu.ru (в теме письма указать название курса «Пространственный анализ в регионалистике»).