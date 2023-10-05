Названы имена победителей первого городского конкурса «Наставник года»

20:54, 05 октября 2023, ПАИ

Стали известны имена победителей первого городского конкурса «Наставник года», сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.

Всего в состязании приняли участие 42 педагога, 20 из которых вышли в финал. В трёх номинациях выбраны лучшие из них.

Наставник года дошкольного образовательного учреждения:

– 1-е место – Ирина Григорьева, д/о ПИЛГ,

– 2-е место – Ольга Смирнова, д/с «Аистёнок»,

– 3-е место – Анастасия Дворниченко, д/с «Академия детства».

Наставник года общеобразовательного учреждения:

– 1-е место – Наталья Баскаль, лицей № 10,

– 2-е место – Татьяна Ильина, гимназия № 29,

– 3-е место – Татьяна Денисевич, школа № 18.

Наставник года учреждения дополнительного образования:

– 1-е место – Наталья Иванова, детский центр «Надежда»,

– 2-е место – Светлана Павлова, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий,

– 3-е место – Евгения Листкова, Дом детского творчества.

Борис Елкин отметил, что все победители получили денежные призы, а также поблагодарил педагогов за участие и поздравил с заслуженной победой.