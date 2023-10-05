Названы имена победителей первого городского конкурса «Наставник года»
Стали известны имена победителей первого городского конкурса «Наставник года», сообщил в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.
Всего в состязании приняли участие 42 педагога, 20 из которых вышли в финал. В трёх номинациях выбраны лучшие из них.
Наставник года дошкольного образовательного учреждения:
– 1-е место – Ирина Григорьева, д/о ПИЛГ,
– 2-е место – Ольга Смирнова, д/с «Аистёнок»,
– 3-е место – Анастасия Дворниченко, д/с «Академия детства».
Наставник года общеобразовательного учреждения:
– 1-е место – Наталья Баскаль, лицей № 10,
– 2-е место – Татьяна Ильина, гимназия № 29,
– 3-е место – Татьяна Денисевич, школа № 18.
Наставник года учреждения дополнительного образования:
– 1-е место – Наталья Иванова, детский центр «Надежда»,
– 2-е место – Светлана Павлова, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий,
– 3-е место – Евгения Листкова, Дом детского творчества.
Борис Елкин отметил, что все победители получили денежные призы, а также поблагодарил педагогов за участие и поздравил с заслуженной победой.