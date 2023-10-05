105-летие уголовного розыска в системе МВД России отметили в Пскове

23:31, 05 октября 2023, ПАИ

105-летнюю годовщину со дня образования уголовного розыска в системе МВД России, одной из ведущих служб органов внутренних дел, отметили сегодня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

От имени руководства областного УМВД псковских сыщиков с праздником поздравил врио начальника управления, полковник полиции Александр Никульников. Особые слова признательности за верность выбранной профессии он адресовал ветеранам, которые утверждали основы и закладывали принципы деятельности службы.

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника УМВД – начальник следственного управления полковник юстиции Максим Гайдуков и начальник управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Максим Барсуков.

На встрече отмечалось, что сыскные подразделения прошли долгий и непростой путь становления и развития. На протяжении всей своей истории службы уголовного розыска постоянно развивалась, менялись её структура и функции. В наши дни в компетенцию уголовного розыска входит целый ряд направлений: пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с организованной преступностью, розыск преступников и пропавших без вести лиц, а также противодействие мошенничеству в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В честь 105-й годовщины наградили многих сотрудников.

Памятную юбилейную медаль вручили замначальника УМВД Максиму Гайдукову.

За достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, образцовое исполнение служебного долга, профессионально-грамотное выполнение особо сложных и важных задач нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» I степени награждены подполковник полиции Муса Колоев, оперуполномоченный по особо важным делам УУР УМВД, майор полиции Виктор Григорьев, оперуполномоченный по особо важным делам УУР УМВД, майор полиции Дмитрий Илюхин.

Нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II степени награждены подполковник полиции Алексей Лапченков, заместитель начальника отдела – начальник отделения УУР УМВД майор полиции Александр Исаков, старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УМВД майор полиции Алексей Кольцов, старший оперуполномоченный УУР УМВД капитан полиции Александр Андреев.

Почётной грамотой УМВД России по Псковской области поощрены подполковник полиции Павел Васильев, заместитель начальника отдела – начальник отделения УУР УМВД подполковник полиции Татьяна Расторгуева, оперуполномоченный по особо важным делам УУР УМВД майор полиции Михаил Семин, старший оперуполномоченный УУР УМВД капитан полиции Игорь Сатин.

Поблагодарили также документоведа I категории Елену Алексееву и ведущего документоведа управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Юлию Чернышеву.