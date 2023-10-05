Педагог из Великих Лук участвует в форуме классных руководителей в Москве

23:53, 05 октября 2023, ПАИ

Педагог Центра специального образования № 3 Великих Лук Нина Витоль принимает очное участие в III Всероссийском форуме классных руководителей и кураторов групп ПО. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на образовательное учреждение.

Напомним, что организатором форума является Центр просветительских инициатив Минпросвещения РФ.

Форум проводится с 3 по 7 октября в Москве. Его целью является обсуждение актуальных вопросов обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитания гармоничной развитой и социально ответственной личности. Всего на участие было подано свыше 60 тысяч заявок.

Отметим также, что указом президента Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.