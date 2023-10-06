11 октября псковичи могут стать донорами костного мозга

10:10, 06 октября 2023, ПАИ

11 октября с 10:00 до 14:00 псковичи могут стать донорами костного мозга, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Для этого необходимо прийти на Станцию переливания крови Псковской области по адресу: Псков, Интернациональный переулок, дом 4, и сдать кровь.



Костный мозг – кроветворный орган человека. Он имеет мягкую губчатую консистенцию и располагается в трубчатых и плоских костях. В костном мозге есть гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки – незрелые клетки, из которых образуются все клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Красный костный мозг работает подобно «фабрике», производящей в нужное время и в нужном месте огромное, но в то же время оптимальное для организма количество клеток крови каждого вида. Костный мозг вырабатывает гемопоэтические стволовые клетки в течение всей жизни. Новые клетки после созревания в костном мозге выходят в кровь и циркулируют в ней. Гемопоэтические стволовые клетки есть в костном мозге, пуповинной крови и кровяном русле человека.

При некоторых заболеваниях крови стволовые клетки человека производят патогенные, больные клетки. Для лечения таких пациентов может использоваться трансплантация костного мозга от совместимого здорового донора. Гемопоэтические стволовые клетки донора способны восстановить кроветворение и иммунитет пациента и спасти ему жизнь.

Пересадка здоровых клеток – единственный шанс выжить для таких пациентов, отметили специалисты комитета.