Студентов ПсковГУ приглашают в секцию киберспорта

11:14, 06 октября 2023, ПАИ

Студенческий спортивный клуб «Псковские барсы» открывает набор в секцию по киберспорту. Приоритетные дисциплины – тактический трехмерный бой (шутер), сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Чтобы присоединиться к команде, необходимо заполнить форму, написать заявление на зачисление в спортклуб и отдать его тренеру или руководителю клуба по адресу: площадь Ленина, 2, кабинет 118. Также нужно зарегистрироваться на портале и подписаться на ССК «Псковские барсы»: vk.com/ssk_pskovbars.

Кроме того, всем желающим присоединиться к секции понадобится получить и отдать руководителю спортклуба или тренеру справку-допуск к занятиям физической культурой с указанием группы здоровья.

Инструкция по регистрации на портале и образец заявления – в прикрепленных файлах.