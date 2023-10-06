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Профпробы для школьников начались в Псковской области

Реализация проекта «Билет в будущее» на территории Псковской области в 2023 году вошла в активную стадию. Об этом сообщили региональные организаторы проекта.

Профпробы для школьников начались в Псковской области. Фото здесь и далее предоставлены организаторами

С начала октября учащиеся 6–11 классов общеобразовательных организаций региона приступили к прохождению профессиональных проб. Так, учащиеся гимназии № 29 Пскова смогли отработать первичные профессиональные навыки и изучить особенности таких профессий, как инженер-электрик, сити-фермер и пожарный, в Псковском агротехническом колледже.

Кроме того, школьники узнали о важности внедрения IT-решений в аграрной отрасли, собрали электрическую схему системы мониторинга параметров микроклимата, подключили световую индикацию и написали программный код для контроллера, а также научились надевать боевую одежду пожарного.

Кроме того, в Великолукском механико-технологическом колледже учащиеся Переслегинской гимназии познакомились с мастерскими колледжа и вместе с наставником провели диагностику состояния кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания.

«Профессиональные пробы для школьников – очень важный этап для определения будущей профессии. Это не просто экскурсия, школьник примеряет профессию на себя. Есть ученики прошлого года, которые после участия в профпробах действительно приняли решение поступать в определенный колледж», – отметила региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская.

Добавим, что 7131 ученик из 111 школ Псковской области присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее» в 2023 году.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

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