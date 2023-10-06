Михаил Ведерников поздравил жителей Невельского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:49, 06 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил жителей Невельского района с 80-й годовщиной со дня освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков.

«Это праздник стойкости и мужества, который навсегда вписан в историю нашей Псковской земли и напоминает о неразрывной связи поколений. В городе запланирован целый ряд концертов, экскурсий и культурных мероприятий. Уверен, что яркие эмоции останутся в сердцах невельчан надолго», – написал губернатор.