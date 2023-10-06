Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе
С сегодняшнего дня начат отопительный сезон на территории всего Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
«Многое в этой важной работе зависит от умелых действий управляющих организаций, которые открывают входные задвижки и запускают теплоноситель во внутридомовую систему отопления. Далее по заявкам жильцов многоквартирных домов осуществляют мероприятия по развоздушиванию систем отопления», – отметила глава района.
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