Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе

13:01, 06 октября 2023, ПАИ

С сегодняшнего дня начат отопительный сезон на территории всего Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

«Многое в этой важной работе зависит от умелых действий управляющих организаций, которые открывают входные задвижки и запускают теплоноситель во внутридомовую систему отопления. Далее по заявкам жильцов многоквартирных домов осуществляют мероприятия по развоздушиванию систем отопления», – отметила глава района.