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Общество

Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе

С сегодняшнего дня начат отопительный сезон на территории всего Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе. Фото: ПАИ

«Многое в этой важной работе зависит от умелых действий управляющих организаций, которые открывают входные задвижки и запускают теплоноситель во внутридомовую систему отопления. Далее по заявкам жильцов многоквартирных домов осуществляют мероприятия по развоздушиванию систем отопления», – отметила глава района.

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