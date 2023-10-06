Нетрезвую великолучанку без прав остановили полицейские
Нетрезвую женщину без прав остановили сотрудники полиции в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Так, 5 октября в 19:25 у дома № 9а на улице Льва Толстого для проверки дорожные полицейские остановили автомобиль Kia Spectra. За рулём находилась 22-летняя великолучанка в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
При проверке выяснилось, что ранее она уже была признана виновной в совершении подобного правонарушения. Тогда её лишили прав на управление транспортом и назначили штраф.
Автомобиль изъят. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 октября 2023
Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ почти на 30%