Нетрезвую великолучанку без прав остановили полицейские

14:37, 06 октября 2023, ПАИ

Нетрезвую женщину без прав остановили сотрудники полиции в Великих Луках. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Так, 5 октября в 19:25 у дома № 9а на улице Льва Толстого для проверки дорожные полицейские остановили автомобиль Kia Spectra. За рулём находилась 22-летняя великолучанка в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

При проверке выяснилось, что ранее она уже была признана виновной в совершении подобного правонарушения. Тогда её лишили прав на управление транспортом и назначили штраф.

Автомобиль изъят. Выясняются все обстоятельства произошедшего.