Выставка «Мой учитель» открылась в Изборском музее-заповеднике

17:59, 06 октября 2023, ПАИ

В Год педагога и наставника и в честь 135-летия со дня рождения выдающегося русского просветителя, философа-богослова и подвижника педагогического труда Александра Макаровского Государственный музей-заповедник «Изборск» представляет выставку «Мой учитель». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Вклад Александра Ивановича Макаровского в историю нашего Отечества поистине бесценен. Жители Изборска и его окрестностей горды тем, что четверть века своей творческой и педагогической деятельности этот замечательный человек отдал образованию и воспитанию детей и юношества Изборского края», – отметили в музее.

Как уточнили сотрудники музея, несколько поколений изборян были воспитаны Александром Макаровским в уважении к древней истории России и любви к своему родному краю, и именно его ученики стали инициаторами создания в Изборской библиотеке кружка любителей истории «Изборская пятница», из коллекции экспонатов которого впоследствии на общественных началах в Изборске был создан первый краеведческий музей.

В экспозиции выставки «Мой учитель» представлены уникальные документы и фотографии: учебник истории Макаровского для 5-го класса начальных школ Эстонии издания 1936 года, рукопись Макаровского по истории «Малы», машинописный текст его «Записок по истории Мальского монастыря», дневники и книги успеваемости учащихся Изборской начальной школы.

Выставка работает в усадьбе купца Белянина по адресу Изборск, улица Печорская, 39 со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, понедельник – выходной.