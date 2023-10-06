Зампред Псковской гордумы приветствовал участников краеведческих чтений

16:50, 06 октября 2023, ПАИ

В Пскове начались XIII Псковские международные краеведческие чтения. В них принимают участие около 80 человек из различных регионов России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

На церемонии открытия от имени депутатов Псковской городской Думы выступил с приветственным словом заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.

«Наше прошлое ценно во всех периодах и эпохах, и именно краеведы сохраняют его для последующих поколений», - отметил он и вручил председателю регионального отделения Союза краеведов России Тамаре Вересовой благодарственное письмо председателя ПГД.