Зампред Псковской гордумы приветствовал участников краеведческих чтений
В Пскове начались XIII Псковские международные краеведческие чтения. В них принимают участие около 80 человек из различных регионов России и Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
На церемонии открытия от имени депутатов Псковской городской Думы выступил с приветственным словом заместитель председателя ПГД Владимир Воробьев.
«Наше прошлое ценно во всех периодах и эпохах, и именно краеведы сохраняют его для последующих поколений», - отметил он и вручил председателю регионального отделения Союза краеведов России Тамаре Вересовой благодарственное письмо председателя ПГД.
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